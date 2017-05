నిర్భయ చివరి కోరిక: మరణవాంగ్మూలంలో ఏం చెప్పింది?

నిర్భయ తన మరణవాంగ్మూలంలో తీవ్రమైన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తంచేసింది. తనపై దాడి చేసినవారి సజీవంగా దహనం చేయాలని ఆమె కోరుకుంది.

English summary

"I want them hanged till death... I want to see them burnt alive," Nirbhaya had said in her dying statement, recorded in Safdarjung Hospital on December 21, 2012.