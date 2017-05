మిస్టరీ అలా వీడింది, వారిని వదలొద్దని నిర్భయ చెప్పింది: పోలీస్ ఆఫీసర్

తనను ఇలా చేసిన వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలి పెట్టవద్దని నిర్భయ చెప్పినట్లు పోలీస్‌ అధికారిణి ఛాయా శర్మ శుక్రవారం తెలిపారు. సుప్రీం కోర్టు తీర్పు అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

Little did Nirbhaya know that on that cold winter night her world would come to a devastating end, the Supreme Court observed while confirming the death penalty awarded to four persons. The court held four persons guilty of raping and murdering Nirbhaya and ordered that they hang to death.