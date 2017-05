‘జమిలి’ ఎన్నికలకు ‘ఉగ్ర’ ముప్పు: మోడీ సాకు

ఖర్చు, పాలన సజావుగా సాగేందుకు ఏకకాలంలో ఎన్నికలు జరిపేందుకు ప్రతిపాదిస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అందుకు ఒక సాకు చూపారు.

English summary

NEW DELHI: The Niti Aayog has suggested a synchronised two-phase Lok Sabha and assembly polls from 2024 so as to ensure minimum 'campaign-mode' disruption to governance.