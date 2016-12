ఎన్ఎండీసీ లిమిటెడ్ లో ఖాళీగా ఉన్న 22 పోస్టుల భర్తీకై సంస్థ నుంచి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

English summary

Eligible Interested candidates may apply online through NMDC Website. The online registration start from 20/12/2016 and close on 21/01/2017 up to 18:00 Hours.