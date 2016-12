పొత్తుల్లేవ్.. అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించిన ములాయం..

ఒక్కో సీటు కోసం వందమంది దాకా అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారని, కానీ తుది ఎంపికలో తన నిర్ణయమే అంతిమమని ములాయం తెలియజేశారు.

English summary

Speaking to the media on Wednesday, Samajwadi Party chief Mulayam Singh Yadav said his party will not form an alliance with any party ahead of UP Assembly polls while announcing a fist list of 295 candidates.