'మారని అమెజాన్ తీరు': చెప్పులపై మహాత్ముడి చిత్రం

చెప్పులపై మహత్ముడి చిత్రాన్ని ముద్రించి విక్రయానికి పెట్టింది అమెజాన్ సంస్థ, అమెజాన్ తన తీరును మార్చుకోలేదు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు అమెజాన్ పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 16:12 [IST]

English summary

no changes in amazon attitude, amazon printed gandhi photo on footwear. netinzens condemed amazons attitude.