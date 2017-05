యోగి ఎఫెక్ట్: అక్కడ ఇక ‘నో హెల్మెట్.. నో పెట్రెల్!’

ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాష్ట్రంలో అనేక సంస్కరనలు తెస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

In an endeavor to ensure safety and discourage bikers riding without helmets, the Lucknow police has taken a unique step to not allow anyone one to refill their vehicles if caught without the protective head gear.