ఎటిఎం లనుండి నగదు ఉపసంహరణపై ఆంక్షల ఎత్తివేత దిశగా కేంద్రం సంకేతాలు

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత ఎటిఎంల నుండి నగదు ఉప సంహరణ పై ఉన్న ఆంక్షలను కేంద్రం ఎత్తివేసే దిశగా సంకేతాలను పంపుతోంది. పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు వల్ల ప్రతి రోజు ఎటిఎం ల నుండి 2,500 రూపాయాలను డ్రా చేసుక

English summary

minister of state for finance santosh gangwar hints limits on atm withdrawals will be removed after december 30 th deadline for demonetisation.as of now rs2,500 can be withdraw from atms per day. whereas centre permitted withdrawal of rs24000 from banks per week but bark staff were unable to fulfill it due to unavailability of sufficient cash.