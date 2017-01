'బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బుల్లేవ్ ',' నిజాయితీపరులమని బిజెపి ఒప్పుకొంటోంది'

తమ వద్ద బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ లేదని ఆప్ అధినేత , ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చెప్పారు. పంజాబ్, గోవా ఎన్నికల్లో పోటీచేసేందుకు తమ వద్ద డబ్బులు లేవని ఆయన చెప్పారు.

English summary

No money in bank balance in our party accounts said aap chief arvind , after punjab, goa elections concentrate uttarpradesh elections said party leaders.