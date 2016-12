జయలలిత వారసురాలు శశికళనే అని, ఆమె తప్ప ఇంకెవరు వచ్చినా తాను అడ్డుకుంటానని జయ మేనల్లుడు దీపక్ అన్నారు. ఆయన ఓ తమిళ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 14:29 [IST]

English summary

No Mystery of jayalalithaa death, says Jayalalitha's nephew Deepak Jayakumar interview on Thanthi TV.