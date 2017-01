బీజేపీ దెబ్బ: మెట్టు దిగిన శశికళ, పన్నీరుకు తప్పిన గండం!

ముఖ్యమంత్రి పన్నీరు సెల్వంకు పదవీ గండం లేనట్లేనా? ప్రస్తుతానికి శశికళ తన 'ముఖ్య' ఆశలను పక్కన పెట్టేశారా? అంటే అలాగే కనిపిస్తోందని అంటున్నారు.

English summary

AIADMK Chief Sasikala's Husband Says No Need To Replace Chief Minister Panneerselvam.