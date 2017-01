పాన్ కార్డు లేకుంటే... నగదు విత్ డ్రా కుదరదు: కేంద్రం తాజా ఝలక్

పాన్ నంబర్ లేదా ఫారం-60ని సమర్పించని వారు మార్చి 1 నుంచి అకౌంట్లలో డబ్బు ఉన్నప్పటికీ నగదు విత్ డ్రా చేసుకోలేరు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

NEW DELHI: The government has asked banks to obtain permanent account number (PAN) or Form-60 if PAN is not available from all bank account holders by February 28. This will allow the Income Tax Department to match I-T returns with demonetised cash deposited, helping unearth unaccounted income.