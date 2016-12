జయ ఆప్తుడు: జాగ్రత్తగా ఉంటే మీకే మంచిది, వెంకయ్యనాయుడు

తమిళనాడు ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి పీ. రామ్మోహన్ రావు అర్థం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని, ఆయన పద్దతి మార్చుకుంటే మంచిదని, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసి మరింత క్లిష్టతరం చేసుకోరాదని తాను ఆయ

English summary

No political intervention in income Tax Department raided the house of Tamil Nadu former Chief Secretary Ram Mohan Rao: M. Venkaiah Naidu.