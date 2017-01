కులం, మతం పేరుతో ఓట్లు అడగకూడదు. సుప్రీం కోర్టు

కులం, మతం పేరుతో ఓట్లు అడగకూడదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పును వెల్లడించింది.పలు ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ తీర్పును వెలువరించింది.

English summary

no politician can seek vote the name of caste , creed or religion , the judgement of the apex court while hearing several petitions in hindutva case