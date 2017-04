మళ్లీ మొదటికి.. పళనితో శశికళనే నడిపిస్తోంది: పన్నీరు వర్గం సంచలనం

అన్నాడీఎంకేలో పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. నిమిషానికో ట్విస్ట్ కనిపిస్తోంది. నిన్నటి దాకా పార్టీలోని రెండు గ్రూపుల విలీనం ఖాయంగా కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాత అనూహ్య మలుపు చోటు చేసుకుంది. విలీనం అంశం ఇ

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 16:30 [IST]

English summary

The Panneerselvam camp of the AIADMK is adamant on milking the merger cow. Not contended with Edappadi Palanisamy camp yielding to demands made earlier, Panneerselvam camp now wants CBI probe ordered into Jayalalithaa's death before talks of merger begin.