శశికళను మరిచారు!: పన్నీరుకే జయలలిత 'అధికారం', ఇలా..

ముఖ్యమంత్రి పన్నీరు సెల్వంకు మద్దతుగా వెలిసిన బ్యానర్‌ను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసులను స్థానికులు అడ్డుకున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

No Sasikala's name in Pannerselvam camp flexi!