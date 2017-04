వేడెక్కుతున్న తమిళ రాజకీయం: డిమాండ్ల పై వెనక్కు తగ్గని పన్నీరు.. వెనుక ఎవరున్నారు?

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పళనిస్వామి ముందు ఉంచిన డిమాండ్ల విషయంలో పన్నీరు సెల్వం ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గడం లేదు. డిమాండ్లు నెరవేర్చేవరకు చర్చలు కూడా లేవంటూ ఆయన పట్టబట్టి కూర్చున్నారు.

English summary

There has been no headway in merger talks between the two warring AIADMK factions in Tamil Nadu, where political situation remains uncertain. On Monday, the group led by former chief minister O Panneerselvam reiterated its twin demands – ouster of VK Sasikala and TTV Dinakaran and probe into CM J Jayalalithaa’s death – as preconditions for talks.The rival camp led by chief minister Edapaddi Palaniswami, a Sasikala loyalist, was speaking in different voices.