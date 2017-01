రూ.5 లక్షల వరకు ఆదాయంపై పన్ను వద్దు : డెలాయిట్ సర్వేలో నిపుణుల సూచన

వచ్చే కేంద్ర బడ్జెట్ లో అయినా కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ వ్యక్తులపై పన్నుల భారం తగ్గించాలని ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ సంస్థ డెలాయిట్ చేసిన సర్వేలో నిపుణులు కోరారు.

Increasing income tax exemption limit to Rs 5 lakh will revive demand, says Deloitte survey The survey also highlighted that the National Pension Scheme withdrawal should be non-taxable just like the Provident Fund.