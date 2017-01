మాజీ టిటిడి సభ్యుడు శేఖర్ రెడ్డికి సహకరించిందెవరో?

మాజీ టిటిడి సభ్యుడు, కాంట్రాక్టర్ శేఖర్ రెడ్డికి ,ఆయన సహచరులకు 34 కోట్ల రూపాయాల పాత నగదును కొత్త నగదును మార్చుకొనేందుకు సహకరించిన అధికారులు ఎవరనే విషయాన్ని ఇంకా తేల్చలేదు సిబిఐ అధికారులు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 11:22 [IST]

English summary

after hitting the headlines following the arrest of sand don Sekhar Reddy, cbi sleuths seem to be groping in the dark as they are unable to trace bank officials who had helped him and his associates swap rs 34 crore worth old notes into new notes.