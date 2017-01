జల్లికట్టుపై నేనేమి చెప్పలేను.. ఆర్డినెన్స్ సంగతి తెలియదు: వెంకయ్య

జల్లికట్టును తాను ఓ సాంప్రదాయ క్రీడగానే చూస్తానని, ఇది తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమని కేంద్రమంత్రి వెంకయ్య నాయుడు అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

Union Minister Venkaiah Naidu today invoked Constitution amendment to nullify the Supreme Court order in the Shah Bano case as a possible way out to allow jallikattu, which was banned by the apex court recently.