సూపర్ స్టార్ వ్యాఖ్య.. స్టాలిన్ హ్యాపీ: 'అందుకు సీఎంగా అనర్హుడు'

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తనను స్నేహితుడిగా పేర్కొనడంపై డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు రజనీకాంత్‌కు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నానని వ్యాఖ్యానించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Naam Thamizhar party's Seeman told that politics is not suitable for Rajinikanth and don't like that a non born tamilian become chief minister.