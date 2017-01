'కాలేజీల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారా?.. హెచ్చరిక గుర్తుంచుకోండి..'

ప్రిన్సిపాల్ అనుమతి లేకుండా ఇకనుంచి ఇతరులెవరూ క్యాంపస్ లోకి వెళ్లడానికి వీల్లేదని విద్యాశాఖ కమిషనర్ నాగభూషణం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:29 [IST]

English summary

Karnataka Education commissioner Nagabhushan taken decision regarding women protection. He said from now onwards there is no entry for others into colleges