జయ మృతిపై అనుమానాలా?: పన్నీరుకు సీఎం పదవిపై వెంకయ్య

దివంగత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మృతిపై నిరాధారమైన సందేహాలు లేవనెత్తడం సరికాదని కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు.

English summary

Days after a Madras High Court judge indicated that he may order exhumation of former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa’s body, Union minister M Venkaiah Naidu on Monday said he was not in favour of it.