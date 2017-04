పరాజయాన్ని ఈవీఎంలపైకి నెట్టేసిన ‘ఆప్’నేతలు.. కానీ ‘ఆమె’ మాత్రం...

ఢిల్లీ నగర పాలక ఎన్నికల్లో ‘ఆప్’ ఘోర పరాజయానికి కారణం ఈవీఎంలేనని సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సహా ఆ పార్టీ నేతలంతా ఆరోపిస్తుండగా, ఒక్క చాందినీ చౌక్ ఎమ్మెల్యే అల్కా లాంబా మాత్రం భిన్నంగా స్పందించారు.

English summary

NEW DELHI: After it lost a significant election today in Delhi, the Aam Aadmi Party (AAP) headed by Arvind Kejriwal blamed rigged voting machines, describing their alleged manipulation as "a bitter truth" being used to "dictate democracy." But one AAP leader, however, did not subscribe to that premise. Alka Lamba, a legislator, said that "EVMs (Electronic Voting Machines) are not a problem in my area. We will support those elected by the people," she said, adding, "I know what the ground reality was and where we did faults (sic), I take complete onus."