తగ్గనున్న కొత్త కరెన్సీ నోట్ల ముద్రణ, కరెన్సీ కష్టాలు తప్పవా

12 గంటల నుండి తొమ్మిది గంటలే పనిచేయాలని బెంగాల్ లో కరెన్సీని ముద్రించే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు నిర్ణయం తీసుకొన్నారు.అయితే ఈ నిర్ణయం కారణంగా కరెన్సీ నోట్ల ముద్రణ పడిపోనుంది.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 14:01 [IST]

English summary

printing press employees of west bengal's salboni currency printing press have decidede to not work beyond nine hours shift citing health issues,move that is likely to impact the printing of currency notes.