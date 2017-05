షాక్: ఐబీఎంలో 5 వేల మంది ఉద్యోగులపై వేటుకు రంగం సిద్దం

రోజుకో ఐటీ కంపెనీ తమ కంపెనీల్లో ఉద్యోగులను తొలగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నాలను చేస్తోంది. సాఫ్ట్ వేర్ రంగంలో చోటుచేసుకొంటున్న మార్పుల నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల తొలగింపుకు శ్రీకారం చుడుతున్నాయి క

IBM may let go of at least 5,000 employees over the next few quarters, people familiar with the development. making it the latest round job cuts that has plagued the IT sector in the last few weeks. IBM's job cuts come close on the heels of similar moves at Infosys Wipro and Cognizant, in what is a turning out to be a difficult year for the IT sector.