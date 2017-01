వేధింపులు: అమ్మాయిలు మెట్రో రైల్లో కత్తులు తీసుకెళ్లవచ్చు

సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (సీఐఎస్ఎఫ్) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి మెట్రోలో వెళ్లే మహిళలు తమ వెంట కత్తిని తీసుకు వెళ్లవచ్చు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:27 [IST]

English summary

Lighters and matchboxes are off the restricted items list for Metro travel in Delhi. And women can now carry a small knife for self-protection.