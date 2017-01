షాకింగ్: ఏటీఎం నుంచి ఒకవైపు ప్రింట్ అయిన రూ.500 నోట్లు

ఓ వ్యక్తి ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు తీయగా ఒక వైపు ముద్రించి ఉన్న రూ.500 నోటు వచ్చింది. ఈ సంఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Now, Rs 500 note with one printed side found in Madhya Pradesh.