హెచ్ సి ఎల్ కు రూ.2,475 కోట్ల లాభాలు, టెక్కీలకు షాకివ్వనున్న టెక్ మహీంద్రా

మారిన పరిస్థితుల కారణంగా టెక్ కంపెనీలు నష్టాల బాటన పడుతుండడం, లాభాలు తగ్గిపోవడంతో ఖర్చులు తగ్గించుకొనే పనిలో పడ్డాయి.అయితే అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ టెక్ మహీంద్రా నాలుగో క్వార్టర్ లో రూ.2,475 కో

English summary

After Infosys and Wipro it's now IT firm Tech Mahindra that could hand out pink slips to hundreds of employees as it looks to "weed out bottom performers".