ఆర్బీఐ చేతికి కొరడా: మొండి బకాయిలు, కార్పొరేట్లకు శివరాత్రులే

బ్యాంకులు దేశంలోని ప్రజల నుంచి సేకరించిన డిపాజిట్లను అవసరమైన వారికి రుణాలుగా ఇస్తుంటాయి. అప్పులు వసూలు కాకపోతే బ్యాంకుల పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

English summary

The Presidential Ordinance empowering the Reserve Bank of India (RBI) to enforce expeditious resolution of non-performing assets (NPAs) of banks should hardly come as a surprise. For several past weeks, Finance Minister Arun Jaitley has been hinting at this legal empowerment of the central bank to crack down on NPAs of banks, an area where recovery has been a painfully slow process.