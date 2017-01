రాజస్థాన్ పోలీసులు ఛేదించిన సెక్స్ రాకెట్ కేసులో ఓ ఎన్నారై మహిళ కూడా ఉంది. ఆమె ట్రాప్‌లో పడ్డారంటే ఇక అంతేనట. వలపన్నిందంటే పని అయ్యే దాకా వదిలి పెట్టదట...

English summary

In an urge to prove her love for the man she wanted, a 26-year-old NRI woman became part of an alleged sex racket that later blackmailed at least six persons.