ఎన్ఆర్‌ఎస్‌సిలో సైంటిఫిక్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు మ్యాథమాటిక్స్,స్టాటిస్టిక్స్,కంప్యూటర్ సైన్స్ తో కూడిన ఫస్ట్ క్లాస్ బిఎస్సీ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

National Remote Sensing Centre released new notification on their official website nrsc.gov.in for the recruitment of total 74 (seventy four) jobs.Job seekers should apply from 20th May 2017 and before 10th June 2017.