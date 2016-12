నజీబ్ జంగ్ రాజీనామా వెనుక..!: కొత్త కోణాలు

న్యూఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్ నజీబ్‌ జంగ్‌ గురువారం అనూహ్య రీతిలో రాజీనామా చేశారు. ఆయన తన రాజీనామా పత్రాన్ని కేంద్రానికి పంపించారు. ఇందుకు కారణాలను ఆయన వెల్లడించలేదు.

English summary

Several theories are doing the rounds as why Najeeb Jung, the former Lieutenant Governor of Delhi, resigned suddenly on Thursday, way ahead of the completion of his tenure.