ఇదీ నా బలం!: కదిలిన పన్నీరుసెల్వం, కీలక ఎన్నికలకు ముందు...

మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడీఎంకే నేత పన్నీరుసెల్వం శుక్రవారం నాడు రాష్ట్రవ్యాప్త పర్యటనను ప్రారంభించారు.

English summary

Former Chief Minister of Tamil Nadu O Panneerselvam kickstarted his statewide campaign on Friday. With AIADMK merger talks in limbo, both factions are fast losing interest. Panneerselvam has launched his month-long statewide tour ahead of the local body polls.