తొమ్మిదిమంది మంత్రుల రాజీనామా.. నిన్ననే అసెంబ్లీ స్పీకర్, త్వరలో మరొకరు

ఒడిశా సీఎం నవీన్‌పట్నాయక్‌ మంత్రివర్గంలో తొమ్మిది మంది మంత్రులు శనివారం ఉదయం రాజీనామా చేశారు. అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ నిరంజన్‌ పూజారి శుక్రవారమే రాజీనామా చేశారు.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 19:18 [IST]

English summary

In a major revamp, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik is likely to reshuffle his cabinet tomorrow.Seven ministers - Odisha Food Supplies and Consumer Welfare Minister, Sanjay Dasburma, Panchayatiraj and Law Minister, Arun Sahoo, Higher Education Minister, Pradeep Panigrahi, Housing and Urban Development Minister, Pushpendra Singhdeo, Sports Minister, Sudam Marndi, Energy Minister Pranab, Prakash Das and ST and SC Development Minister, Lal Bihari Himirika - have already resigned from their posts ahead of the ministry reshuffle. According to reports, other key ministers have also been asked to tender their resignations today.