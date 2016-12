రూ.25వేలకు వస్తావా?: కామాంధుడి దిమ్మదిరిగేలా చేసిన శ్రీలక్ష్మి(పిక్చర్స్)

కన్సల్టెన్సీ విద్యా సంస్థను నిర్వహిస్తూ చాలా మంది విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తి నింపుతున్న ఓ మహిళను ఓ కామాంధుడు ఫోన్ ద్వారా తీవ్ర లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు.

English summary

Sreelakshmi Satheesh, a CEO of an educational consultancy firm in Kerala and a motivational speaker, had a harrowing experience when she attended a call from an unknown number.