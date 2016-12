జయకు సన్నిహితుడైన సీఎస్ కు శేఖర్ రెడ్డికి లింక్: బినామి నా ?

జయలలిత ఆకస్మిక మరణం తరువాత పన్నీర్ సెల్వం ముఖ్యమంత్రి కావడానికి సీఎస్ రామ్మోహన్ రావు పూర్తిగా సహకరించారని సమాచారం.

English summary

Officals from the Income tax department raided Tamil Nadu Chief Secretary Ram Mohan Rao. The raid comes on the close heels of income tax departmet unearthing huge haul of unaccounted money from Contractor Sekhar Reddy in Chennai.