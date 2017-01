బెంగళూరు ఐటీ కంపెనీపై ఈడీ దాడులు: రూ. 6.50 కోట్లు సీజ్

బెంగళూరులోని ఇగ్నీష్ టెక్నాలజీస్ అనే ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేసి ఆ కార్యాలయంలో ఉన్న రూ. 6.50 కోట్ల అక్రమ ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

English summary

Officials of the Enforcement Directorate on Thursday raided city-based IT company and seized property worth Rs. 6.5 crore.