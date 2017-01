పొట్టి దుస్తుల వల్లే..: మహిళలపై మరో స్వామీజీ సంచలన కామెంట్స్

బురఖాలో ఉన్న స్త్రీలు సురక్షితంగా ఉంటున్నారని, పొట్టి స్కర్టులు వేసుకుంటున్నవారే ఇబ్బందులు కొనితెచ్చుకుంటున్నారని ఓంజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Already infamous for his controversial remarks about women and much spoken about appearance in Bigg Boss 10, Swami Omji Maharaj said, during a show on India Today, that women are sensual beings, and if their bodies are not fully covered, will attract sexual predators like jaggery attracts flies.