ఆర్ బి ఐ షాక్ ,అప్పటికీ 4.95 లక్షల కోట్లు మాత్రమే, అందుకే ఐదువందల నోటు ముద్రణ

పెద్ద నగదు నోట్లను రద్దుచేసే సమయానికి ఆర్ బి ఐ వద్ద కేవలం 4.95 లక్షల కోట్ల కొత్త రెండువేల రూపాయాల కరెన్సీ మాత్రమే ఉంది. రద్దుచేసిన నగదు లో ఇది పావువంతుకు తక్కువ.దీనితో కరెన్సీ కష్టాలు ఎక్కువయ్యాయి.

English summary

before demonatasion rbi had around rs.4.95 lakh crore in the new two thousand notes. an estimated r.15.44 lakh crore was in circulation in the old rs.500 and rs1000 notes on november8.rbi reply for rti activist galgli in written.