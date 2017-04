అక్షయ తృతియ: ఒక్క రూపాయికి కూడా బంగారం! ఇంటి వద్దకే డెలివరీ!!

పేటీఎం మరో సరికొత్త పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ‘డిజిటల్‌ గోల్డ్‌’ ఆఫర్‌ ద్వారా తక్కువలో తక్కువగా రూపాయికి కూడా బంగారాన్ని కొనుక్కోవచ్చు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

New Delhi: Digital wallet player Paytm has launched 'Digital Gold' product where users can buy 24K 999.9 gold for denominations as low as Re 1 which can be stored, traded and home delivered in the form of gold coins. The online player has partnered with MMTC-PAMP. MMTC-PAMP is a joint-venture between Metals and Minerals Trading Corporation of India (MMTC) and PAMP SA of Switzerland set up in 2008 and recognized by the London Bullion Market Association.