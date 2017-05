పళనిసామికి షాక్: 13 మంది ఎమ్మెల్యేల తిరుగుబాటు: కొత్త గ్రూపు లీడర్‘తోపు ’!

అన్నాడీఎంకే పార్టీకి చెందిన 13 మంది ఎమ్మెల్యేలు మరో గ్రూపుగా తయారై తిరుగుబాటు చెయ్యడంతో ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గీయులు హడలిపోయారు.

English summary

One more new group was formed in AIADMK under the headship of Thopu Venkatachalam, Edappadi group is in a big shock.