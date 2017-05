కొడనాడు ఎస్టేట్ మిస్టరీ: 'కేవలం శశికళకు మాత్రమే తెలుసు'

దివంగత జయలలితకు చెందిన కొడనాడు ఎస్టేట్‌లో గార్డ్ హత్య, పలు కీలక డాక్యుమెంట్లు చోరీకి గురయ్యాయనే అంశం పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారి తీస్తోంది.

English summary

It is not yet clear if a gang entered Kodanad estate on its own will or other powerful people were behind the crime.