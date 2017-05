వాన్నాక్రై ఎఫెక్ట్: దేశవ్యాప్తంగా ఏటీఎంల మూసివేత

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాన్నాక్రై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తోంది. వాన్నాక్రై ప్రభావం బ్యాంకింగ్‌ నెట్ వర్క్ పైన పడకుండా ఆర్బీఐ తాజాగా చర్యలు చేపట్టింది.

English summary

The RBI has directed banks to operate their ATM networks only after machines receive a Windows update to protect them from a malware impacting systems across the world.