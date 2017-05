ఊహించిందే నిజమైంది: 'రజనీ' పొలిటికల్ ఎంట్రీపై ఆందోళనలు, కానీ కబాలి డిసైడెడ్!?

ఆధ్యాత్మిక భావాలున్న రజనీని.. భావ సారూప్యత పేరుతో బీజేపీ కలుపుకోవాలని చూసినా.. రజనీ ఆ దిశగా ఆలోచించే అవకాశం లేదు. దీనికి కారణం.. ఉత్తరాది పార్టీల పట్ల తమిళనాడులో ఉన్న వ్యతిరేకతే.

English summary

Some groups in Tamilnadu held a dharna infront of Super Star Rajinikanth residence against to his political entry. They alleged that Rajini was not a tamil person