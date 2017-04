'తమిళ' హైటెన్షన్.. ఏం జరగబోతుంది?, పన్నీర్ విలీన సమావేశం వాయిదా!

తిరుగుబాటు చేస్తున్న 10మంది ఎమ్మెల్యేలతో చర్చలు జరిపిన తర్వాతనే సమావేశం నిర్వహించాలని పన్నీర్ సెల్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

English summary

With two factions of the All Anna India Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), one led by O. Pannerselvam and the other by V.K. Sasikala, coming together, the Dravida Munnetra Kazhagham (DMK) on Tuesday said such unification would not last long as both groups were coming together to retain their power in the state.