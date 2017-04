మంత్రి ట్విస్టు, ఎమ్మెల్యే చిచ్చు: విలీనంలో రాజీ పడేదెవరు?

అంతా మీరే నిర్ణయించుకుంటే ఇక ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు? ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు. 122మంది ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు తెలుపబట్టే సీఎం సహా మంత్రులంతా పదవులను అనుభవిస్తున్నారన్న సంగతి గుర్తెరగాలన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, April 24, 2017, 12:14 [IST]

English summary

The warring O Panneerselvam and E Palaniswami camps within the AIADMK are ready with a truce plan which will seal the merger of the two factions of the party that currently governs Tamil Nadu.