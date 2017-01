తమిళనాడు చరిత్రలో తొలిసారి: జెండా ఎగరవేయనున్న సీఎం

చెన్నై మెరీనా బీచ్‌లో జనవరి 26న జరుగనున్న గణతంత్ర దినోత్సవంలో రాష్ట్ర గవర్నర్‌కు బదులుగా ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్‌ సెల్వం జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయనున్నారు.

English summary

Chief Minister O. Panneerselvam may become the first Chief Minister of Tamil Nadu to hoist the national flag on Republic Day (January 26) this year, as Governor Vidyasagar Rao, who is holding the post in addition to his main charge as Maharashtra Governor, will not be available on the day.