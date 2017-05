రజనీకి మా డోర్స్ తెరిచే ఉంటాయి: షా, రహస్యంగా పార్టీ సింబల్ డిజైన్

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటే, తమ పార్టీలోకి రావాలనుకుంటే ఆయనకు తమ పార్టీ తలుపులు తెరిచే ఉంటాయని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా ఆదివారం నాడు అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BJP president said that Rajinikanth first has to 'take the plunge into politics' before things can move forward.