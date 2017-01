15 లక్షల కోట్లు డిపాజిట్టు చేశారా ? నాకు తెలియదన్న జైట్లీ , ఆంక్షలు ఎత్తివేస్తారా ?

రద్దుచేసిన పెద్ద నగదు నోట్లలో సుమారు 15 లక్షల కోట్లు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ అయినట్టు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, మెరిల్ లించ్ అనే సంస్థలు అంచనా వేశాయి. నగదు ఉపసంహరణపై ఉన్న ఆంక్షలపై ఆర్ బి ఐ నిర్ణయం .

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

over 15 lakh crore old currency deposited in banks entire country expects bank of america and merina linch organations.central governament and rbi will announcement how much old currency deposited in banks said central finance minister arun jaitley.